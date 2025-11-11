Leandro dá 'lição de humildade' a Liliana e o clima aquece: «Tu diminuis o outro»

No Secret Story, Leandro conversa com Liliana e critica-a por ter abandonado a cadeira quente na noite anterior quando discutiu com Ana. Leandro diz concordar com a opinião de Ana quando acusa Liliana de jogar com Fábio, até porque já disse várias vezes que faria tudo por 250 mil euros. A concorrente não gosta e acusa Leandro de ter falta de humildade e de rebaixar as pessoas. Entretanto, Bruna mete-se na conversa e acaba a discutir com Leandro. Liliana acusa Leandro de estar a fazer uma novela e o concorrente fica feliz porque o público adora novelas. Liliana termina a dizer que o público nunca conhecerá o verdadeiro Leandro.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18
