Leandro dá opinião polémica sobre concorrente: «Ela está um bocadinho perdida»

No Secret Story 9, durante o Concílio dos Nomeados, os concorrentes foram desafiados a apontar os maiores defeitos e qualidades dos colegas em risco de expulsão. O momento gerou tensão quando Leandro admitiu que considera Ana “um bocadinho perdida no jogo”, deixando o ambiente visivelmente desconfortável.
Esta semana há 6 concorrentes em risco. Vote para salvar:
ANA - 761 20 20 01
ANA CRISTINA - 761 20 20 02
DYLAN - 761 20 20 07
FÁBIO - 761 20 20 08
LEANDRO - 761 20 20 12
LÍDIA - 761 20 20 13
