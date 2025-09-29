Leandro 'debaixo de fogo' após ataques de vários concorrentes: «É um ditador»

No Diário do Secret Story 9, Na Cadeira Quente, a escolha do Leandro para o grupo dos protagonistas volta a ser tema. A Joana considera que o Leandro não se devia ter colocado em primeiro lugar quando o grupo disse o contrário. Já o Sandro, acusa o Leandro de se ter deixado contagiar pela soberba, que assim que puder vai “pontapear” os membros da sua equipa e que é um “ditador”. A Vera, por sua vez, atira que o Leandro sim tem ar de superioridade. O concorrente responde a todos, no entanto afirma que prefere falar com o Pedro em privado. O Rui intervém, referindo que o seu grupo se defende com “unhas e dentes” ao contrário do Leandro que, na verdade, não tem como se justificar ao Pedro.

A última gala do Secret Story - Casa dos Segredos 9 ficou marcada pela visita inesperada de Zé, o noivo de Liliana, mas a cadeira quente do pós-gala foi igualmente tensa. Liliana continuou no centro das atenções, mas desta vez a contracena foi feita por Dylan, que não deixou nada por dizer àquela que já foi uma grande amiga.

Liliana e Dylan estão cada vez mais afastados. Dylan condena a colega por manter uma relação de proximidade com Fábio tendo namorado cá fora, mas na cadeira quente os ânimos exaltaram-se e o concorrente acabou por se levantar para confrontar a concorrente.

Veja mais:

Acompanhe tudo ao minuto