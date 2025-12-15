Leandro deixa aviso a Pedro: «Quando te contar tudo, tu vais chorar (...) Vais-te arrepender...»

No Secret Story 9, Marisa e Pedro falam com Inês e com Leandro sobre a forma como tentaram esconder o segredo. Leandro e Pedro acabam por entrar num despique por causa de algumas coisas que o segundo disse ao primeiro. Veja tudo.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Vote através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.