Leandro desabafa para as câmaras depois de discussão tensa com Fábio

No Secret Story 9, Pedro, Fábio e Liliana criticam a liderança de Leandro. O concorrente não comprou líquido da louça e os concorrentes chamaram a atenção de Leandro, que não se deixou ficar. No final, Fábio acabou por enfrentar o colega num frente a frente tenso e nada ficou por dizer. No final, Leandro ficou sozinho na sala e desabafou para as câmaras.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

