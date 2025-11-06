Leandro é acusado de ser hipócrita pela amiga Marisa: E quem atiçou tudo foi Bruna

No Diário do Secret Story 9, A reunião na sala continua e Bruna critica a postura do Leandro, porque está a fazer-se passar por “bom samaritano” a defender Marisa. Recorda que, pelo contrário, na noite anterior gozou com a situação e fartou-se de falar sobre o hipotético segredo da Marisa. Marisa concorda com Bruna e confirma que se sentiu desrespeitada. Leandro defende que não é hipócrita, vai defender os seus e afirma que Pedro não pode ser considerado um monstro depois do que aconteceu. O concorrente atira que Bruna sim é hipócrita, recordando a discussão que tiveram na lavandaria. Os dois trocam acusações e não se entendem.

Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo. VOTE PARA SALVAR:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNO – 761 20 20 04

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

RAQUEL – 761 20 20 22

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País