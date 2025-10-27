Leandro e Bruno entram em despique: «Foi isso que levou à exclusão da Liliana»

No Secret Story 9, os concorrentes continuam a discutir quem incentiva mais ao ódio e Leandro destaca o nome de Bruno, enumerando várias situações. Bruno contesta que Leandro está equivocado pois nunca incentivou à separação de Liliana e Fábio. Ana Cristina e Marisa Susana também vão contra Bruno e a última atira que o concorrente é mal-educado. Os dois entram em discórdia e Dylan acusa Marisa Susana de ter Alzheimer. Veja tudo

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!