Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Leandro é direto com Inês: «Continuas a identificar-te com esse sofá?»

No Secret Story 9, os concorrentes iniciaram uma nova dinâmica em que podem colocar questões a algum colega, que sempre quiseram perguntar. Leandro confronta Inês sobre o facto de os colegas do seu grupo terem saído quase todas, restando apenas Bruna. Leandro quis saber se Inês ainda se identifica com o seu grupo, mesmo tendo sito todos expulsos pelos portugueses.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA  –  761 20 20 03
LILIANA  –  761 20 20 14
MARISA  –  761 20 20 16
PEDRO  –  761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9 

  • Secret Story
  • Há 3h e 18min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

A ferver

Bruna e Liliana voltam a pegar-se: «Estás a ser nojenta, eu não me faço de vítima!»
04:05

Bruna e Liliana voltam a pegar-se: «Estás a ser nojenta, eu não me faço de vítima!»

13:34
Nervosa e de voz trémula, Liliana desabafa com Fábio após discussão com Bruna: «Onde está a maldade?»
04:23

Nervosa e de voz trémula, Liliana desabafa com Fábio após discussão com Bruna: «Onde está a maldade?»

13:32
Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana
11:30

Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana

13:30
Ana entra em confronto com Leandro e discussão continua mesmo depois da dinâmica
05:37

Ana entra em confronto com Leandro e discussão continua mesmo depois da dinâmica

13:25
Alerta discussão! Leandro incrédulo com Inês: «Tu não vês mesmo nada à frente»
05:24

Alerta discussão! Leandro incrédulo com Inês: «Tu não vês mesmo nada à frente»

13:20
Ana passa-se e grita com Leandro: «Poupa-te homem!»
05:33

Ana passa-se e grita com Leandro: «Poupa-te homem!»

13:15
Mais A ferver

Mais Vistos

Bárbara Parada e Francisco Monteiro: As imagens de um amor com altos e baixos que chega ao fim

Bárbara Parada e Francisco Monteiro: As imagens de um amor com altos e baixos que chega ao fim

Hoje às 10:50
Conhecido casal de ex-concorrentes anuncia separação. E deixa fãs em choque

Conhecido casal de ex-concorrentes anuncia separação. E deixa fãs em choque

Hoje às 11:08
Francisco Monteiro volta para paixão antiga, que nunca esqueceu

Francisco Monteiro volta para paixão antiga, que nunca esqueceu

Hoje às 11:26
Última Hora! Avião de Dylan para Inês interrompe dinâmica no Secret Story. Veja as imagens
02:38

Última Hora! Avião de Dylan para Inês interrompe dinâmica no Secret Story. Veja as imagens

Há 3h e 55min
Já saiu o novo ranking de popularidade. E há uma coincidência impressionante por trás dele

Já saiu o novo ranking de popularidade. E há uma coincidência impressionante por trás dele

Há 3h e 24min
Ver Mais

Notícias

Esta é a alegria de Bárbara Parada após a separação de Francisco Monteiro

Esta é a alegria de Bárbara Parada após a separação de Francisco Monteiro

Há 6 min
Nova pista na casa deixa Pedro e Marisa ‘à beira de um ataque de nervos’: «Já toda a gente sabe»

Nova pista na casa deixa Pedro e Marisa ‘à beira de um ataque de nervos’: «Já toda a gente sabe»

Há 1h e 23min
Resposta às críticas? Dylan passa de loiro a moreno e deixa todos de boca aberta

Resposta às críticas? Dylan passa de loiro a moreno e deixa todos de boca aberta

Há 1h e 39min
Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

Há 2h e 31min
Já saiu o novo ranking de popularidade. E há uma coincidência impressionante por trás dele

Já saiu o novo ranking de popularidade. E há uma coincidência impressionante por trás dele

Há 3h e 24min
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira
01:07

Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira

2 dez, 21:59
Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»
01:47

Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»

2 dez, 01:47
Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»
02:32

Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»

2 dez, 01:09
Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»
02:41

Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»

1 dez, 12:16
O vídeo do momento mais esperado. Dylan até fica branco ao descobrir segredo de Pedro e Marisa
00:26

O vídeo do momento mais esperado. Dylan até fica branco ao descobrir segredo de Pedro e Marisa

1 dez, 10:24
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Esta é a alegria de Bárbara Parada após a separação de Francisco Monteiro

Esta é a alegria de Bárbara Parada após a separação de Francisco Monteiro

Há 6 min
O antes e depois de Rute Marques: A vencedora da Quinta das Celebridades tem agora uma vida totalmente diferente

O antes e depois de Rute Marques: A vencedora da Quinta das Celebridades tem agora uma vida totalmente diferente

Há 7 min
Resposta às críticas? Dylan passa de loiro a moreno e deixa todos de boca aberta

Resposta às críticas? Dylan passa de loiro a moreno e deixa todos de boca aberta

Há 1h e 39min
Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

Há 2h e 31min
Marie explode com críticas ao documentário: «A todos os incomodados com os 40 mil euros…»

Marie explode com críticas ao documentário: «A todos os incomodados com os 40 mil euros…»

Há 3h e 24min
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Bruna Gomes deixa Bernardo sem palavras com nova “transformação” inesperada

Bruna Gomes deixa Bernardo sem palavras com nova “transformação” inesperada

2 dez, 15:32
Há quatro concorrentes em risco de expulsão! Fique a conhecer os nomeados desta semana
02:16

Há quatro concorrentes em risco de expulsão! Fique a conhecer os nomeados desta semana

1 dez, 22:11
Última Hora. Liliana e Pedro 'pegam-se' em pleno direto: «Não ficou no quarto secreto porque não fomos!»
02:03

Última Hora. Liliana e Pedro 'pegam-se' em pleno direto: «Não ficou no quarto secreto porque não fomos!»

1 dez, 22:09
Marisa 'apanha' Pedro Jorge a vestir-se e um clima de paixão instala-se...
01:20

Marisa 'apanha' Pedro Jorge a vestir-se e um clima de paixão instala-se...

1 dez, 16:56
Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»
02:41

Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»

1 dez, 12:16
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Cláudio Ramos dá "notícia de última hora" sobre famoso casal do «Big Brother»

Cláudio Ramos dá "notícia de última hora" sobre famoso casal do «Big Brother»

Hoje às 10:34
Bárbara Parada confirma fim da relação com Francisco Monteiro: «Foi a melhor decisão»

Bárbara Parada confirma fim da relação com Francisco Monteiro: «Foi a melhor decisão»

Hoje às 10:15
Liliana Almeida abre o coração: "Têm sido tempos de transformação e de muita inspiração"

Liliana Almeida abre o coração: "Têm sido tempos de transformação e de muita inspiração"

Hoje às 08:13
Após expulsão de "Secret Story", Dylan Fonte surge com rostos conhecidos: "Obrigado pela visita"

Após expulsão de "Secret Story", Dylan Fonte surge com rostos conhecidos: "Obrigado pela visita"

Ontem às 11:16
Francisco Monteiro abraça paixão antiga: "Sabia que acabaria por acontecer um dia"

Francisco Monteiro abraça paixão antiga: "Sabia que acabaria por acontecer um dia"

Ontem às 11:00
Ver Mais Outros Sites