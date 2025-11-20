Leandro e Inês contra o mundo? «Não aguento ver a vossa cara»

No Secret Story 9, Dylan e Inês voltam a unir forças num momento de forte tensão, posicionando-se contra os colegas após um confronto aceso com vários concorrentes. A discussão sobe de tom quando Dylan dispara: «Não aguento ver a vossa cara», intensificando ainda mais o clima de hostilidade dentro da casa.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de expulsão já no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA SUSANA - 761 20 20 17

