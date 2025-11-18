Leandro e Marisa falam sobre as suas expectativas: «Começarem a sair os do banco do fundo»

No Secret Story 9, Leandro e Marisa conversaram sobre as suas expectativas para as próximas semanas do jogo. Durante o desabafo, Leandro acabou por afirmar que espera «começarem a sair os do banco do fundo», numa clara referência aos concorrentes que considera menos ativos.
Há um novo leque de nomeados. Estes são os concorrentes em risco de abandonar o programa no próximo domingo. Vote para salvar o seu favorito:
ANA – 761 20 20 01
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA SUSANA - 761 20 20 17