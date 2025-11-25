Leandro e Pedro implacáveis com concorrentes: «São dependentes emocionais do Dylan»

No Secret Story 9, Leandro e Pedro falam sobre as 'ameaças' que Dylan e Bruno têm feito sobre desistirem do programa. Os concorrentes comentam ainda a postura de Inês e Bruna. Veja tudo.

Os nomeados do ESPECIAL do SECRET STORY 9 de ontem, dia 24 de novembro, e que vão a votações para SALVAR, durante esta semana, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

BRUNO - 761 20 20 04

DYLAN - 761 20 20 07

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

Acompanhe tudo ao minuto e não perca nada do que se passa na casa mais vigiada do País!