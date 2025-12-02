Já chegámos ao whatsapp!
Leandro em debate com Inês: «O público pode achar lá fora que és uma planta»

No Secret Story 9, a Voz chamou todos os concorrentes para se reunirem na sala e darem inicio a uma nova dinâmica, para animar a manhã. Algumas frases apareceram no plasma e todos tiveram de opinar sobre as mesmas. Várias foram as frases que geraram debate entre os concorrentes. O tema de "ser planta" foi tema de debate e Leandro e Inês defenderam opiniões diferentes.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA  –  761 20 20 03
LILIANA  –  761 20 20 14
MARISA  –  761 20 20 16
PEDRO  –  761 20 20 18

  • Secret Story
  • Hoje às 12:17
