Leandro 'entala' Pedro: «Porque é que foste abrir a minha caixa se já sabias que a Marisa ia carregar no segredo?»

No Secret Story, Pedro Jorge tenta perceber qual foi a pista à qual Leandro teve acesso e que põe em causa o seu segredo. Depois, Leandro tenta "entalar" Pedro pelo facto de este ter aberto a sua caixa, quando Marisa já ia carregar no seu segredo. Leandro ainda se intitula como o "melhor jogador" perante as pistas que foram aparecendo ao longo do programa.

Dylan foi o concorrente expulso na gala deste domingo. A gala ficou ainda marcada pela revelação do segredo de Leandro: «Fui assaltado à mão armada». Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País na linha do Ao Minuto.