Leandro entra em confronto com Joana e a concorrente perde a paciência

No Secret Story 9, a gestão das refeições voltou a gerar faíscas. Como chefe de limpezas, Joana tentou impor que o almoço fosse feito com sobras para racionar os alimentos, mas Leandro discordou e sugeriu enlatados. A discussão agravou-se quando o concorrente quis preparar uma sopa de bacalhau, decisão que indignou Joana, já que havia outros ingredientes disponíveis. Apesar da proibição da colega, Leandro acabou por levar a melhor e fez a sopa de bacalhau. No confessionário, não escondeu a satisfação: «Estava bem boa!».

Esta semana, há seis nomeados em risco de expulsão. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

