Leandro escolhe Pedro como maior surpresa pela negativa. Esta foi a reação do concorrente

No Secret Story 9, os concorrentes foram desafiados a tirar perguntas à sorte e a posicionar-se entre dois colegas consoante a resposta. À pergunta: «Quem te surpreendeu mais pela negativa?», os concorrentes tiveram de escolher entre Pedro e Liliana. Leandro escolheu o amigo e acabou por se justificar.
Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14