Na gala do Secret Story 9, Marisa teve a oportunidade de usar um buzz grátis que conquistou durante a semana. A concorrente decidiu apontar para o segredo do Leandro. Veja tudo!
Leandro explica história por detrás do segredo: «Tinha 19 anos, e dois individuos encapuzados...»
- Secret Story
- Hoje às 00:29
Últimos vídeos
03:45
Leandro explica história por detrás do segredo: «Tinha 19 anos, e dois individuos encapuzados...»
Hoje às 00:29
04:41
Recusa do quarto secreto volta a ser tema. Pedro é implacável com críticas de Liliana
Há 23 min
01:46
Unidos contra todos? Liliana e Fábio fingem chorar na cadeira quente
Há 35 min
08:46
«Ovelha que come de boca aberta…» Opinião de Fábio deixa Ana incrédula
Há 36 min
07:51
Opinião sobre Marisa deixa vários concorrentes aos gritos
Há 48 min
02:22
Inês não quer que se toque no nome de Dylan. Mas Leandro toma uma posição
Há 56 min
09:38
Nomeações ao rubro: Fique a conhecer que está em risco de ir à 'chapa' nesta semana
Hoje às 00:53
03:52
Dylan e Flávio Furtado entram em despique: «Eu nunca gozei com o Leandro nesse aspeto!»
Hoje às 00:47
05:10
Porquinho da sorte dá imunidade a concorrente! Saiba quem venceu a prova
Hoje às 00:33
05:50
«Enganaste-nos bem!»: Casa em choque ao descobrir o segredo de Leandro
Hoje às 00:26
05:50
Em cheio! Marisa acerta no segredo de Leandro: «Sofri um assalto à mão armada»
Hoje às 00:26
02:26
Leandro afirma: «Com as situações graves com o Dylan, claro que o queria daqui para fora»
Hoje às 00:17
03:43
Casal separado! Inês chora sem parar com saída de Dylan: «Não sei se foi por causa desta semana»
Hoje às 00:14
06:37
Perdida em lágrimas e a soluçar! Inês fica desfeita com a expulsão de Dylan
Hoje às 00:10
06:37
Euforia total! Liliana fica fora de si ao ver Fábio regressar à casa
Hoje às 00:10
01:42
Gritos e queixos no chão: Estúdio em choque com o concorrente expulso do Secret Story
Hoje às 00:04
02:35
Flávio Furtado expõe gesto caricato da mãe de Pedro que passou despercebido na gala
Ontem às 23:42
03:03
Pedro implora à Voz um quarto secreto com Marisa
Ontem às 23:38
02:07
Lágrimas e mais lágrimas! Pedro chora ao receber foto única da família
Ontem às 23:33
05:56
Acusado de «inferiorizar» os colegas, Leandro reage: «Vocês é que andam aí a insinuar...»
Ontem às 23:29
04:24
«Tu tens medo do Leandro!»: Liliana e Pedro têm discussão acesa
Ontem às 23:20
05:51
Liliana toma decisão explosiva e elimina concorrente da corrida ao Passaporte para a Final
Ontem às 23:16
05:51
«Vamos ao Vídeo-árbitro!»: Prova pela luta do Passaporte para a Final dá falatório
Ontem às 23:16
05:39
Quem é o maior jogador? Dinâmica gera discussão acesa entre Ana e Liliana: «Tem vergonha daquilo que és»
Ontem às 23:09
01:39
Euforia total: Estúdio do Secret Story em êxtase ao ser revelado o primeiro salvo da noite
Ontem às 23:04
01:05
Bruna Gomes e Flávio Furtado incrédulos com a teoria de Leandro para o segredo de Pedro
Ontem às 22:40
02:08
Leandro recebe pista bombástica do segredo de Pedro: «Dois bebés, um menino e uma menina»
Ontem às 22:38
01:03
«Preferia que saísse o Fábio ou o Dylan?»: Cristina Ferreira 'provoca' mãe de Inês
Ontem às 22:35
03:10
«Já tinha acontecido muita coisa com o Dylan, com a Vera...»: Inês fala sobre o fim da relação com o 'ex'
Ontem às 22:34
00:46
«Gosta mais do Fábio com ou sem Liliana?»: Irmã de Fábio responde a pergunta mordaz de Cristina Ferreira
Ontem às 22:29
02:03
Mãe de Dylan chora em plena gala e recebe mensagem impactante de Cristina Ferreira
Ontem às 22:25
02:42
Dylan fala da intenção de desistência: «Acho que também foi um bocado de mimo dos meus pais...»
Ontem às 22:21
01:10
Dylan fala sobre a expulsão de hoje: «Se a Inês sair, tem de esperar por mim um mesinho»
Ontem às 22:16
01:14
Leandro perde a cabeça com colega: «Andas à procura? Semeia mais a ver se colhes. Está caladinha»
Ontem às 22:15
02:56
Pedro recebe pista e aponta para segredo de Leandro: «Foi assaltado...»
Ontem às 22:14
02:02
Flávio Furtado entra em despique com público em estúdio... por causa de Fábio!
Ontem às 22:10
02:07
Leandro sem papas na língua para Liliana: «Preocupa-te contigo que tens muito por onde olhar»
Ontem às 22:06
02:45
Quis fazer as 'pazes' com a casa por jogo? Dylan reage às acusações dos colegas
Ontem às 22:05
04:15
Fábio recebe chorrilho de críticas: «Nunca incomodou ninguém, ele sem a Liliana...»
Ontem às 22:03
04:15
Ana e Fábio 'pegam-se' em plena gala: «A ovelha não se cala»
Ontem às 22:03
06:08
Quem são os mais ambiciosos da casa? Concorrentes recebem privilégios, mas houve um 'castigado'
Ontem às 21:54
05:09
'Tampa' que Pedro deu a Liliana cria discórdia na gala: «Para ti, vale tudo por 250 mil euros!»
Ontem às 21:47
05:09
Ana perde as estribeiras com Fábio: «És um mete nojo, olha para ti!»
Ontem às 21:47
01:33
Concorrentes fazem ataque cerrado a Marisa: «Ela é a maior planta da casa»
Ontem às 21:43
02:11
Liliana e Bruna discutem em plena gala e o ex-noivo Zé volta a ser tema: «Não tiveste respeito»
Ontem às 21:39
01:43
Cristina Ferreira faz provocação a Leandro: «Já vi muito tijolo...»
Ontem às 21:34
06:25
Sozinho, Pedro passa a noite a chorar
Ontem às 19:35
05:01
Pedro deita-se sozinho na sala e queixa-se da mulher
Ontem às 19:34
03:57
Revoltada, Marisa queixa-se de Pedro: «A gozar com a fala dos outros…»
Ontem às 19:28
08:34
Pedro e Marisa discute durante a noite à frente de Leandro
Ontem às 19:17
07:21
Pedro aperta com Marisa e até muda a voz
Ontem às 19:15
02:29
Pedro e Dylan 'unidos' para picar Leandro: «Ficaste em que lugar, sensualão?»
Ontem às 13:15
01:37
Provocação em altas! Leandro pica nomeado: “Se precisares de ajuda com a mala, e a levar à porta...»
Ontem às 12:30
01:40
Liliana atira: «Há dois casais na casa: um que passou por tanto, e outro por carência»
Ontem às 11:50
01:19
Liliana critica Dylan e Inês: «São sem sal! Ele andou aqui com a Vera, agora foi para ela...»
Ontem às 11:25
01:19
Liliana teme expulsão de Fábio: «É muito injusto se ficam eles!»
Ontem às 11:20
03:09
«Ainda vais levar muito estalo da vida!»: Leandro e Liliana entram em despique
Ontem às 11:10
04:38
Fábio «não chega» à final? A afirmação de Liliana que virou a casa do avesso
Ontem às 11:00
01:16
Perdidos de amor, Marisa e Pedro trocam beijos apaixonados às escondidas
Ontem às 10:26
02:16
Animação em altas! Leandro dá um 'show' de dança logo ao acordar
Ontem às 10:20
01:26
Marisa começa o dia lavada em lágrimas
Ontem às 10:11