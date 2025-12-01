Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Leandro explica história por detrás do segredo: «Tinha 19 anos, e dois individuos encapuzados...»

Na gala do Secret Story 9, Marisa teve a oportunidade de usar um buzz grátis que conquistou durante a semana. A concorrente decidiu apontar para o segredo do Leandro. Veja tudo!

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9

  • Secret Story
  • Hoje às 00:29
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Segredos

O que ninguém viu! Esta foi a reação de Dylan ao descobrir o segredo de Marisa e Pedro

O que ninguém viu! Esta foi a reação de Dylan ao descobrir o segredo de Marisa e Pedro

01:12
Surpresa na gala. Marisa acerta em cheio no segredo de Leandro e deixa todos de boca aberta

Surpresa na gala. Marisa acerta em cheio no segredo de Leandro e deixa todos de boca aberta

00:31
«Enganaste-nos bem!»: Casa em choque ao descobrir o segredo de Leandro
05:50

«Enganaste-nos bem!»: Casa em choque ao descobrir o segredo de Leandro

00:26
Pedro recebe pista e aponta para segredo de Leandro: «Foi assaltado...»
02:56

Pedro recebe pista e aponta para segredo de Leandro: «Foi assaltado...»

22:14 Ontem
O segredo de Pedro e Marisa vem ao de cima… e Bruno reage como nunca o viu

O segredo de Pedro e Marisa vem ao de cima… e Bruno reage como nunca o viu

10:19 26 nov
As imagens do choque. Foi assim que Bruno reagiu ao saber que Pedro e Marisa são casados

As imagens do choque. Foi assim que Bruno reagiu ao saber que Pedro e Marisa são casados

09:49 26 nov
Mais Segredos

Mais Vistos

O que ninguém viu! Esta foi a reação de Dylan ao descobrir o segredo de Marisa e Pedro

O que ninguém viu! Esta foi a reação de Dylan ao descobrir o segredo de Marisa e Pedro

Hoje às 01:12
Dylan e Flávio Furtado entram em despique: «Eu nunca gozei com o Leandro nesse aspeto!»
03:52

Dylan e Flávio Furtado entram em despique: «Eu nunca gozei com o Leandro nesse aspeto!»

Hoje às 00:47
Nomeações ao rubro: Fique a conhecer que está em risco de ir à 'chapa' nesta semana
09:38

Nomeações ao rubro: Fique a conhecer que está em risco de ir à 'chapa' nesta semana

Hoje às 00:53
Liliana toma decisão explosiva e elimina concorrente da corrida ao Passaporte para a Final
05:51

Liliana toma decisão explosiva e elimina concorrente da corrida ao Passaporte para a Final

Ontem às 23:16
Porquinho da sorte dá imunidade a concorrente! Saiba quem venceu a prova
05:10

Porquinho da sorte dá imunidade a concorrente! Saiba quem venceu a prova

Hoje às 00:33
Ver Mais

Notícias

O que ninguém viu! Esta foi a reação de Dylan ao descobrir o segredo de Marisa e Pedro

O que ninguém viu! Esta foi a reação de Dylan ao descobrir o segredo de Marisa e Pedro

Hoje às 01:12
Surpresa na gala. Marisa acerta em cheio no segredo de Leandro e deixa todos de boca aberta

Surpresa na gala. Marisa acerta em cheio no segredo de Leandro e deixa todos de boca aberta

Hoje às 00:31
Um dos casais está separado: Este foi o concorrente expulso do Secret Story 9 e estas foram as lágrimas

Um dos casais está separado: Este foi o concorrente expulso do Secret Story 9 e estas foram as lágrimas

Hoje às 00:11
Até Ana Guiomar ficou rendida. Este é o vestido usado por Cristina Ferreira de que todos falam

Até Ana Guiomar ficou rendida. Este é o vestido usado por Cristina Ferreira de que todos falam

Ontem às 22:51
Corrida ao Passaporte para a Final e um botão que vai tocar: A gala desta noite vai mudar tudo

Corrida ao Passaporte para a Final e um botão que vai tocar: A gala desta noite vai mudar tudo

Ontem às 19:32
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados
03:10

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados

25 nov, 22:15
Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência
02:52

Bruno e Cristina Ferreira têm a primeira conversa após desistência

25 nov, 22:13
«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

«Lá dentro é cobra»: Marisa Susana expõe Marisa e faz revelação explosiva sobre Pedro

24 nov, 18:39
Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge
02:23

Revelação em estúdio: Marisa Susana em lágrimas descobre finalmente o segredo de Marisa e Pedro Jorge

24 nov, 00:40
Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão
06:14

Lágrimas sem fim: A reação inesperada do concorrente à própria expulsão

24 nov, 00:16
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

“Naquelas fotos, eu tinha 100 quilos”: Katia Aveiro fala da sua transformação física e não esquece quem a “feriu”

“Naquelas fotos, eu tinha 100 quilos”: Katia Aveiro fala da sua transformação física e não esquece quem a “feriu”

Ontem às 19:13
O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”

O vídeo mais amoroso do dia: Maria Botelho Moniz e o filho trocam um “beijinho à esquimó”

Ontem às 18:31
De venda nos olhos, Fanny Rodrigues é surpreendida com um anel nas Maldivas

De venda nos olhos, Fanny Rodrigues é surpreendida com um anel nas Maldivas

Ontem às 17:47
Bruno Simão partilha imagens com Marisa Susana e é arrasado por ex-concorrente: «Poupem-me ao cinismo»

Bruno Simão partilha imagens com Marisa Susana e é arrasado por ex-concorrente: «Poupem-me ao cinismo»

29 nov, 16:56
O inesperado acontece: Fora do Secret Story, Bruno oferece ajuda à família de Pedro e elogia-o

O inesperado acontece: Fora do Secret Story, Bruno oferece ajuda à família de Pedro e elogia-o

29 nov, 16:18
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno
04:21

«Disse coisas aqui que não me orgulho» O emocionante discurso de despedida de Bruno

25 nov, 22:06
Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»
04:21

Inédito! Pedro em lágrimas com a desistência de Bruno: «Lá fora vai perceber...»

25 nov, 22:05
Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas
04:21

Bruno comunica à casa que quer desistir e estas foram as reações dos colegas

25 nov, 22:05
Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio
03:50

Emoção sem fim: Marisa Susana chega em lágrimas a estúdio

24 nov, 00:38
Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens
01:38

Tenso: Concorrentes lavados em lágrimas após serem confrontados com imagens

24 nov, 00:29
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Mafalda Diamond não é o nome verdadeiro da ex-concorrente do "Big Brother"?

Mafalda Diamond não é o nome verdadeiro da ex-concorrente do "Big Brother"?

Ontem às 17:41
Após dois anos, Carolina Nunes mostra-se com pessoa especial: "Num piscar de olhos"

Após dois anos, Carolina Nunes mostra-se com pessoa especial: "Num piscar de olhos"

Ontem às 09:45
Foi dia de casamento para Joana Schreyer e Ricardo Pereira!

Foi dia de casamento para Joana Schreyer e Ricardo Pereira!

29 nov, 16:18
"La Vie de Maria Manuela": documentário revela tudo sobre a vida de Marie!

"La Vie de Maria Manuela": documentário revela tudo sobre a vida de Marie!

28 nov, 18:21
Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

26 nov, 10:43
Ver Mais Outros Sites