Leandro faz confissão insólita que já está viral: e envolve uma campa!

No Secret Story 9, Leandro e Ana trocam ideias sobre segredos e, depois de a concorrente apontar que o segredo do colega deve ter a ver com fortunas, este teve uma saída hilariante. Veja tudo.
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18
