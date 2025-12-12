Leandro fica de fora do pequeno-almoço e explode ao ouvir comentários: «Para ver palhaçadas mandavam-me ao circo»

No Secret Story 9, todos os concorrentes, exceto Leandro, desfrutam de um pequeno-almoço especial como recompensa por o terem ignorado. Do confessionário, Leandro assiste enquanto os colegas comentam que a sua ligação ao casal pode ser conveniência. Indignado com o que ouve, pede à Voz para desligar as imagens.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

