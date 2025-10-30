Leandro implacável com Liliana: «Faz as malas e vai embora»

No Secret Story 9, logo de manhã, Liliana pediu farinha a Leandro, que ignorou o pedido e mostrou-se desagradado por ter de lidar com objetos na sua mala. A situação escalou quando Marisa Susana, Leandro e Pedro se desentenderam: Pedro admitiu ter colocado tudo na mala de Leandro para evitar roubos. Liliana confessou que já estava farta das reclamações de Leandro, que respondeu de forma direta: “Faz as malas e vai embora”. No confessionário, Liliana revelou acreditar que os colegas estão a perder a paciência com Leandro, aumentando a tensão na casa.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

