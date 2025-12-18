Leandro implacável com Liliana: «Sou obrigado a incluir-vos aos dois no mesmo pacote»

No Secret Story 9, Liliana e Leandro aproveitaram um almoço privado para colocar os pontos nos is. Longe dos restantes concorrentes, os dois abordaram as tensões que têm marcado o ambiente da casa. Na perspetiva de Leandro, o namorado de Liliana tem intervindo em demasia em questões que são da exclusiva responsabilidade dela, criando situações desnecessárias e afetando a sua independência no jogo. Veja o momento.

