Leandro implacável com Vera: «Oh filha, quando tu falares certo, as galinhas têm dentes»

No Diário do Secret Story 9, A decisão do Leandro continua a gerar controvérsia e o Fábio considera que o concorrente devia aprender com o Dylan a ter mais humildade. A Vera volta a intervir e o Leandro atira que a concorrente já teve o seu momento. Exaltada, a Vera contesta que o Leandro é falso e cínico e que a sua máscara vai cair. A Ana Cristina afirma que a Vera não deve acusar o Leandro de ser algo que não gostou de ser intitulada e a Liliana, concordando com a Vera, atira que não há frontalidade. A Raquel responde que não estão num ring de box e a Liliana reforça que estão na Casa dos Segredos. Sem demoras, a Raquel questiona se a Liliana anda atrás de segredos, pois só a vê perto do Fábio. O Dylan volta a atacar a Liliana, condenando que, por ter sido salva, esteja a disparar para todos os lados.

A última gala do Secret Story - Casa dos Segredos 9 ficou marcada pela visita inesperada de Zé, o noivo de Liliana, mas a cadeira quente do pós-gala foi igualmente tensa. Liliana continuou no centro das atenções, mas desta vez a contracena foi feita por Dylan, que não deixou nada por dizer àquela que já foi uma grande amiga.

Liliana e Dylan estão cada vez mais afastados. Dylan condena a colega por manter uma relação de proximidade com Fábio tendo namorado cá fora, mas na cadeira quente os ânimos exaltaram-se e o concorrente acabou por se levantar para confrontar a concorrente.

