Leandro irritado com Ana Cristina: «Qual foi a tua necessidade de voltar a falar nisso?»

No Secret Story 9, Leandro vive um momento tenso com Ana Cristina, marcado por uma troca de farpas. Visivelmente irritado com Ana Cristina, o concorrente atira: «Qual foi a tua necessidade de voltar a falar nisso?».
Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18
Veja também: É destemido e adora mistérios? Inscreva-se aqui no próximo Secret Story
Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País