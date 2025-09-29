Leandro irritado com os colegas: «Eu é que devia estar ali»

No Secret Story 9, os concorrentes juntam-se na sala, para decidirem quem será o chefe das limpezas. O clima aquece quando começam a argumentar uns com os outros. Joana acaba por ser a eleita e Leandro fica magoado com os colegas por ser excluído da votação.

A última gala do Secret Story - Casa dos Segredos 9 ficou marcada pela visita inesperada de Zé, o noivo de Liliana, mas a cadeira quente do pós-gala foi igualmente tensa. Liliana continuou no centro das atenções, mas desta vez a contracena foi feita por Dylan, que não deixou nada por dizer àquela que já foi uma grande amiga.

Liliana e Dylan estão cada vez mais afastados. Dylan condena a colega por manter uma relação de proximidade com Fábio tendo namorado cá fora, mas na cadeira quente os ânimos exaltaram-se e o concorrente acabou por se levantar para confrontar a concorrente.

