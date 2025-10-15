Leandro lança crítica afiada: «Os comentadores estão melhor lá fora a comentar»

No Secret Story 9, os concorrentes participaram numa dinâmica em que foram desafiados a responder perguntas que há muito guardavam. Durante o momento, Bruna dirigiu uma questão a Mariana, depois de ouvir um comentário seu:«O jogo das reações, de ser mais confrontativo, é válido; o jogo de ser boa pessoa é válido; o jogo de apenas comentar não serve de nada». Mariana rapidamente se justificou, explicando que Bruna é uma dessas concorrentes e defendendo a sua própria postura dentro do jogo. Leandro acabou por intervir e dizer que realmente quem está na casa apenas para comentar, fica melhor fora dela. Veja o momento.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito:

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

BRUNA – 761 20 20 03

DYLAN – 761 20 20 07

JOANA – 761 20 20 11

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

