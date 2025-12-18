Leandro lança duras críticas a Liliana: «Parece que quer aparecer em tudo»

No Secret Story 9, durante o Especial, após terem visto as imagens da discussão entre o Fábio e a Liliana, a concorrente chora e o Leandro sussurra críticas sobre a postura da concorrente. O Leandro e a Inês não poupam nas críticas ao casal e a discussão reacende-se.
VOTAÇÃO PARA SALVAR:
FÁBIO – 761 20 20 08
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
