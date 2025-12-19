Leandro manda boca a Pedro: «Tu é que te preocupas com as aparências»

No Secret Story 9, Liliana faz um reparo sobre a forma como Leandro come. A concorrente mostra-se incrédula com o facto de o colega ter três pratos ao mesmo tempo. Pedro mete-se na conversa a concordar com Liliana e Leandro enaltece que não se preocupa com as aparências da mesma forma que Pedro.

Já pode votar para salvar o seu concorrente favorito. Vote através da App TVI Reality ou das linhas telefónicas.

VOTAÇÃO PARA SALVAR:

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe ao minuto, tudo o que se passa dentro da casa mais vigiada do País.