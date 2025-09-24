Leandro não tem duvidas que Fábio sairá da casa domingo: «Quero acreditar no ser humano»

No Secret Story 9, Lídia e Leandro trocaram impressões sobre quem poderá ser o próximo a abandonar o jogo. Enquanto Leandro se mostrou convicto de que será Fábio a sair, Lídia discordou da previsão do colega. Durante a conversa, Leandro reforçou a sua confiança no resultado ao afirmar: «Quero querer que o ser humano é justo».

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9.

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

