Durante o Especial, enquanto a Inês está no confessionário, na sala, o Leandro tenta colocar as culpas das imagens que viram na Liliana, acusando-a de ser influenciável. Ainda assim, o grupo todo vira-se contra o Leandro, por ter “passado a perna” a Marisa quando influenciou a Liliana a retirar-lhe 500 euros. Apesar da insistência dos colegas para que peça desculpa, o Leandro garante que não se arrepende de nada. Já no final do Especial, o Leandro provoca a Liliana e o Fábio e a concorrente considera que ele “não é amigo de ninguém".
VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo
Leandro passa a perna a Marisa? Eis as imagens reveladoras
- Ontem às 19:40
Últimos vídeos
Últimos vídeos
05:05
Leandro passa a perna a Marisa? Eis as imagens reveladoras
Ontem às 19:40
03:16
Marisa engana Leandro: «O Pedro não sabe qual é o meu segredo». E esta é a reação inacreditável do amigo
Há 57 min
02:51
Marisa tenta despistar colegas: «Não sabem para quem é o coração partido…»
Há 58 min
02:54
Ainda de boca aberta, concorrentes juntam finalmente o puzzle: «Eles passavam horas no quarto azul…»
Há 1h e 0min
03:19
Leandro pronuncia-se sobre segredo revelado de Pedro: «Já foi visto…»
Há 1h e 3min
29:54
Imagens na Integra. Segredo de Pedro é revelado e a casa quase desmaiou de choque
Há 1h e 22min
06:50
Sem dinheiro e proibida de dormir com Pedro. Marisa recebe dura consequência após o beijo que entregou a verdade
Há 1h e 35min
02:37
Eis a real explicação. Foi por isto que Pedro recusou o quarto secreto com Liliana
Há 1h e 35min
05:08
Pedro explica a chorar desentendimento mais forte com Marisa: «Foi um ciúme e arrependo-me…»
Há 1h e 43min
01:08
Pedro fica sem dinheiro e Inês milionária. Eis a explicação
Há 1h e 43min
07:01
Pedro conta aos colegas a história de amor com Marisa. E ninguém quer acreditar
Há 1h e 48min
02:22
Pedro chora. Marisa dá-lhe um beijo na boca e o choque dos fica estratosférico
Há 1h e 51min
05:42
Voz dá consequência a Marisa após esta beijar Pedro na boca à frente de todos. E esta foi a reação
Há 2h e 10min
01:50
Pedro desabafa com Cristina Ferreira após Marisa o beijar na boca à frente de todos: «Estragou tudo»
Há 2h e 21min
02:36
BEIJO NA BOCA. Marisa agarra-se a Pedro e entrega toda a verdade
Há 2h e 35min
01:47
Ana até se sente mal. Estas são as reações de profundo choque à revelação do segredo de Pedro
Há 2h e 38min
04:47
Segredo de Pedro é revelado. E o momento é o mais épico de sempre
Há 2h e 39min
02:05
Toca o botão dos segredos e Inês acerta em cheio no segredo de Pedro: «Tenho a mãe dos meus filhos na casa»
Há 2h e 44min
00:49
«O pai dos bebés». O momento em que Inês ficou abesbilica com a verdade de Pedro
Ontem às 19:51
03:07
Leandro será previsível? Marisa antecipa todos os passos do concorrente
Ontem às 19:50
04:30
Pedro furioso com Marisa: «Não quero que me atirem à cara que o carro e a casa não são meus…»
Ontem às 19:46
03:02
Rivais unidas contra Pedro. Ana desabafa com Inês
Ontem às 19:35
01:17
«Foi uma jogadora que me deu jeito»: Marisa Susana expõe ligação polémica com concorrente
Ontem às 19:30
01:45
«O cerco está a apertar»: Marisa e Pedro temem segredos revelados… mas trocam beijos na casa
Ontem às 19:27
04:38
Leandro sai em defesa de Liliana: «Ela tem várias coisas elogiáveis
Ontem às 19:26
01:08
Segredo de Pedro por um fio? Nuno Eiró anuncia novidade bombástica
Ontem às 19:16
01:14
Irmã de Marisa comenta comportamento da concorrente após conflitos: «Ela devia aproveitar mais»
Ontem às 18:49
04:04
«Será que o Pedro é pai?»: Liliana lança teorias para o segredo do concorrente
Ontem às 18:45
05:35
Hilariante! Voz desafia concorrentes e o final é inesperado
Ontem às 18:40
05:53
Discussão acesa! Pedro e Liliana expõem fragilidades em momento tenso
Ontem às 18:32
04:19
Pedro diz querer Leandro fora da casa: Esta foi a reação do concorrente
Ontem às 18:18
01:23
Há futuro para a relação de Liliana e Fábio? Amigas da concorrente voltam a dar a cara
Ontem às 18:11
01:56
Marisa Susana e Bruno Simão já estiveram juntos fora da casa. Saiba como correu o reencontro
Ontem às 17:57
01:59
De amigas a rivais? Inês e Liliana envolvem-se em forte troca de acusações
Ontem às 17:55
02:50
As 'peças juntaram-se'! Ana e Inês chocadas com possível revelação de segredo bombástico
Ontem às 17:46
05:02
Leandro desabafa com Marisa e Pedro… sem saber que Liliana ouve tudo atrás da porta
Ontem às 17:19
01:17
Chocante! Fábio garante que seria capaz de abdicar de um passaporte para a final
Ontem às 17:05
01:19
E vai mais uma beijoca! Pedro e Marisa voltam a arriscar tudo
Ontem às 16:37
13:29
Leandro escolhe Pedro como maior surpresa pela negativa. Esta foi a reação do concorrente
Ontem às 16:32
00:55
Trio improvável de ex-Secret Story une-se e diverte com vídeos nas redes sociais
Ontem às 16:20
04:57
«Quem é o mais leal?»: Marisa defende Pedro com 'unhas e dentes'
Ontem às 16:10
10:21
«O reboque da Liliana»: Pedro ‘destrói’ Fábio em votação
Ontem às 16:04
10:42
Pedro ou Ana? Um destes concorrentes foi coroado o mais falso da casa
Ontem às 15:51
06:11
Liliana ataca Leandro: «Não sabes viver em comunidade»
Ontem às 15:00
05:07
Almoço termina em confronto: Leandro e Ana trocam farpas explosivas
Ontem às 14:40
04:15
Pedro está convicto do segredo de Ana e já envolve a palavra ‘aldeia’
Ontem às 14:29
03:05
«Foi passando pelos pingos da chuva»: Pedro tem opinião polémica sobre concorrente
Ontem às 14:26
03:11
Pânico total: Marisa teme que o segredo do marido seja revelado
Ontem às 14:18
02:36
Tenso! Leandro e Liliana pegam-se em discussão: «Tu calas-te»
Ontem às 13:02
03:11
Segredo em risco! Ana partilha com Inês palpite certeiro para Pedro
Ontem às 12:54
03:11
Ana revela estratégia infalível para esconder o segredo: E envolve Pedro
Ontem às 12:52
04:29
«Se isso foi encenado, são uns reis»: Ana cada vez mais próxima dos segredos do casal
Ontem às 12:49
03:58
«És um mero cromo repetido»: Ana ‘arrasa’ Leandro
Ontem às 12:42
04:03
Será o "fim da linha"? Concorrente vai usar Buzz Grátis para desvendar o segredo de Pedro
Ontem às 12:34
02:22
Os alarmes vão voltar a soar! Concorrente ganha Buzz Grátis e o casal corre alto risco
Ontem às 12:23
09:00
Pedro exalta-se com Leandro e os dois amigos discutem: «Olha as ameaças»
Ontem às 11:36
03:30
Ana cada vez mais certa do segredo de Pedro e Marisa: «Vocês dois...»
Ontem às 10:57
11:31
Leandro discute e Pedro Jorge diz nas costas: «Cansado e repetitivo»
Ontem às 10:46
02:22
«És o milagre da tua aldeia» Pedro acerta em cheio no segredo de Ana
Ontem às 10:29
08:00
Concorrentes em alvoroço com nova pista: «Até arrepia»
Ontem às 10:26
06:56
Surge uma nova pista na casa: Liliana não tem dúvidas do que se trata
Ontem às 10:14