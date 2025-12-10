Leandro passa a perna a Marisa? Eis as imagens reveladoras

Durante o Especial, enquanto a Inês está no confessionário, na sala, o Leandro tenta colocar as culpas das imagens que viram na Liliana, acusando-a de ser influenciável. Ainda assim, o grupo todo vira-se contra o Leandro, por ter “passado a perna” a Marisa quando influenciou a Liliana a retirar-lhe 500 euros. Apesar da insistência dos colegas para que peça desculpa, o Leandro garante que não se arrepende de nada. Já no final do Especial, o Leandro provoca a Liliana e o Fábio e a concorrente considera que ele “não é amigo de ninguém".