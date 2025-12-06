Leandro pica Liliana: «Estás a acusar a pressão, a tremer toda cheia de medo de ires embora?»

No «Secret Story 9», Leandro voltou a criar tensão ao provocar diretamente Liliana sobre a sua postura no jogo. O concorrente questionou a colega de forma incisiva, sugerindo que estaria a «acusar a pressão» e a «tremer toda cheia de medo de ires embora». Analisamos o momento exato desta provocação, a reação de Liliana às palavras de Leandro, e o impacto que estas farpas têm na dinâmica da nomeação desta semana. A pressão da eliminação está a afetar o comportamento dos concorrentes.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA – 761 20 20 03

LILIANA – 761 20 20 14

MARISA – 761 20 20 16

PEDRO – 761 20 20 18

