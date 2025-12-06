Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Leandro pica Liliana: «Estás a acusar a pressão, a tremer toda cheia de medo de ires embora?»

No «Secret Story 9», Leandro voltou a criar tensão ao provocar diretamente Liliana sobre a sua postura no jogo. O concorrente questionou a colega de forma incisiva, sugerindo que estaria a «acusar a pressão» e a «tremer toda cheia de medo de ires embora». Analisamos o momento exato desta provocação, a reação de Liliana às palavras de Leandro, e o impacto que estas farpas têm na dinâmica da nomeação desta semana. A pressão da eliminação está a afetar o comportamento dos concorrentes.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA  –  761 20 20 03
LILIANA  –  761 20 20 14
MARISA  –  761 20 20 16
PEDRO  –  761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9

  • Secret Story
  • Há 3h e 11min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Leandro oferece flores a Liliana: «Estão murchas, mas é como tu enquanto concorrente»
01:13

Leandro oferece flores a Liliana: «Estão murchas, mas é como tu enquanto concorrente»

12:16
«Estás a reagir». Marisa chama a atenção de Pedro e a tensão sobe: «Tu é que falaste»
03:30

«Estás a reagir». Marisa chama a atenção de Pedro e a tensão sobe: «Tu é que falaste»

11:47
«Não há condições». Pedro cede às provocações de Leandro e ele reage: «Este já está arrumado»
01:17

«Não há condições». Pedro cede às provocações de Leandro e ele reage: «Este já está arrumado»

11:41
Ao ser ignorado, Leandro boicota tarefas domésticas dos colegas com danças sensuais à mistura
06:35

Ao ser ignorado, Leandro boicota tarefas domésticas dos colegas com danças sensuais à mistura

11:40
Liliana tira a sua sorte no calendário do advento. Veja o que lhe calhou
02:33

Liliana tira a sua sorte no calendário do advento. Veja o que lhe calhou

11:30
Leandro pica Liliana: «Acho que é ela que vai sair e já vai tarde, já deu o que tinha a dar»
04:36

Leandro pica Liliana: «Acho que é ela que vai sair e já vai tarde, já deu o que tinha a dar»

11:09
Mais Vídeos

Mais Vistos

Liliana carrega no botão segredos para Pedro e Marisa. E o que se segue deixa todos sem palavras

Liliana carrega no botão segredos para Pedro e Marisa. E o que se segue deixa todos sem palavras

Hoje às 09:36
Imagens: Liliana tenta desvendar segredo de Pedro e Marisa

Imagens: Liliana tenta desvendar segredo de Pedro e Marisa

Hoje às 09:34
De madrugada, Pedro tem comportamento enigmático
02:52

De madrugada, Pedro tem comportamento enigmático

Hoje às 02:07
Do Big Brother ao sucesso como empresária: Sónia Jesus constrói um “império” que não para de faturar

Do Big Brother ao sucesso como empresária: Sónia Jesus constrói um “império” que não para de faturar

Ontem às 17:16
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Ver Mais

Notícias

Esta ex-concorrente mostra-se irreconhecível no dia do casamento: Difícil é adivinhar quem é

Esta ex-concorrente mostra-se irreconhecível no dia do casamento: Difícil é adivinhar quem é

Há 39 min
«Dezembro é especial»: Em fotos únicas e pessoais, Cristina Ferreira deixa pergunta aos fãs

«Dezembro é especial»: Em fotos únicas e pessoais, Cristina Ferreira deixa pergunta aos fãs

Há 2h e 37min
Marisa Susana mostra finalmente o dono do seu coração: Conheça o ‘famoso’ Patrick

Marisa Susana mostra finalmente o dono do seu coração: Conheça o ‘famoso’ Patrick

Hoje às 10:28
Liliana carrega no botão segredos para Pedro e Marisa. E o que se segue deixa todos sem palavras

Liliana carrega no botão segredos para Pedro e Marisa. E o que se segue deixa todos sem palavras

Hoje às 09:36
Cláudia Nayara lança mensagem misteriosa nas redes sociais e seguidores temem o pior

Cláudia Nayara lança mensagem misteriosa nas redes sociais e seguidores temem o pior

Ontem às 22:05
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam uma receita de polvo perfeita para este Natal
01:20

Rápida e deliciosa: Liliana e Leandro ensinam uma receita de polvo perfeita para este Natal

Ontem às 13:27
Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira
01:07

Discussão no confessionário! Marisa e Pedro trocam galhardetes e são interrompidos por Cristina Ferreira

2 dez, 21:59
Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»
01:47

Irmã de Fábio reprova atitude do concorrente: «Mantém-se bastante cego por amor»

2 dez, 01:47
Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»
02:32

Dylan arrependido de não ter desistido do Secret Story: «Se soubesse o que sei agora...»

2 dez, 01:09
Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»
02:41

Marisa e Pedro não aguentam com saudades dos filhos: «Quero lembrar-me deles e não consigo»

1 dez, 12:16
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Esta ex-concorrente mostra-se irreconhecível no dia do casamento: Difícil é adivinhar quem é

Esta ex-concorrente mostra-se irreconhecível no dia do casamento: Difícil é adivinhar quem é

Há 39 min
«Dezembro é especial»: Em fotos únicas e pessoais, Cristina Ferreira deixa pergunta aos fãs

«Dezembro é especial»: Em fotos únicas e pessoais, Cristina Ferreira deixa pergunta aos fãs

Há 2h e 37min
Marisa Susana mostra finalmente o dono do seu coração: Conheça o ‘famoso’ Patrick

Marisa Susana mostra finalmente o dono do seu coração: Conheça o ‘famoso’ Patrick

Hoje às 10:28
«O mais esperado aconteceu»: Marisa Susana partilha reencontro com a família e as imagens são emocionantes

«O mais esperado aconteceu»: Marisa Susana partilha reencontro com a família e as imagens são emocionantes

Hoje às 10:23
Cláudia Nayara lança mensagem misteriosa nas redes sociais e seguidores temem o pior

Cláudia Nayara lança mensagem misteriosa nas redes sociais e seguidores temem o pior

Ontem às 22:05
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Marisa, Leandro e Pedro unem-se para 'cortar na casaca' dos colegas: «Ficaram exauridos de discutir»
01:40

Marisa, Leandro e Pedro unem-se para 'cortar na casaca' dos colegas: «Ficaram exauridos de discutir»

4 dez, 16:32
Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro
02:15

Abraçados e a chorar: assim acabou o almoço de Pedro, Marisa e Leandro

4 dez, 15:40
Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»
01:26

Emocionado, Pedro declara-se à mulher à frente de Leandro: «O que eu mais gosto da Marisa...»

4 dez, 15:25
Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

Imagem arrepiante: Cláudia Nayara faz homenagem à primeira filha que perdeu

4 dez, 14:00
Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana
11:30

Limites ultrapassados! Bruna explode com provocações de Liliana

4 dez, 13:30
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

É por este motivo que Liliana Aguiar e Francisco Nunes expõem os filhos!

É por este motivo que Liliana Aguiar e Francisco Nunes expõem os filhos!

Hoje às 09:07
"Big Brother": foi dia de casamento para uma ex-concorrente... que está irreconhecível!

"Big Brother": foi dia de casamento para uma ex-concorrente... que está irreconhecível!

Hoje às 08:45
João Ricardo dedica mensagem a uma ex-concorrente do "Big Brother": "Isso, para mim, é inspirador"

João Ricardo dedica mensagem a uma ex-concorrente do "Big Brother": "Isso, para mim, é inspirador"

Ontem às 17:31
Sandrina Pratas faz apelo: "Estou desesperada"

Sandrina Pratas faz apelo: "Estou desesperada"

Ontem às 17:28
Francisco Monteiro expõe esquema que o está a afetar: «Milhares de euros perdidos»

Francisco Monteiro expõe esquema que o está a afetar: «Milhares de euros perdidos»

Ontem às 09:16
Ver Mais Outros Sites