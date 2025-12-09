Leandro 'rasga' Ana: «Das 22 pessoas, não conseguiste fazer amizade com ninguém»

No «Secret Story 9», Leandro e Ana estão em discussão e o concorrente acusa a colega de não conseguir fazer amizade com ninguém, não sem antes cantar a música "Prefiro estar... sozinha".

A votação já está aberta e o público vai ter um papel decisivo nos próximos dias. Resta saber quem conseguirá conquistar os espectadores e garantir mais uma semana dentro do jogo e quem verá o sonho terminar mais cedo.

Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

INÊS – 761 20 20 10

LILIANA – 761 20 20 14

A gala de domingo foi marcada pelas emoções fortes e por mais uma saída da casa mais vigiada do País. Ao longo da gala do Secret Story 9 deste domingo, dia 7 de dezembro, as percentagens foram reveladas e rapidamente se percebeu que a disputa estava mais apertada do que nunca. Marisa foi a primeira concorrente a ser salva, conquistando 36% dos votos. Os restantes quatro nomes mantiveram-se em risco, numa batalha intensa pela permanência até ao fim.

Quando chegou o momento decisivo, as diferenças eram mínimas. Pedro somou 50% e Liliana reuniu 33%. Mas a concorrente menos votada e, por isso, a abandonar este domingo a casa mais vigiada do País foi Bruna, com apenas 17% dos votos.