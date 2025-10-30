Leandro rasga Pedro Jorge: «Andas fácil demais a ir para o restaurante e a meter-te em relações»

No Secret Story 9, um almoço especial entre Pedro Jorge e Liliana deixou a casa em verdadeiro alvoroço. O encontro, cheio de cumplicidade, risos e boa disposição, despertou a curiosidade dos colegas e até surpreendeu a própria Liliana. A situação acabou por gerar tensão quando Leandro chamou a atenção de Pedro Jorge, levando os dois a discutir. Leandro lançou uma farpa direta: «Andas fácil demais a ir para o restaurante e a meter-te em relações», aumentando o clima de conflito na casa.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01

BRUNO – 761 20 20 04

MARIANA – 761 20 20 15

MARISA – 761 20 20 16

MARISA SUSANA – 761 20 20 17

PEDRO – 761 20 20 18

