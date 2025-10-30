Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Leandro rasga Pedro Jorge: «Andas fácil demais a ir para o restaurante e a meter-te em relações»

No Secret Story 9, um almoço especial entre Pedro Jorge e Liliana deixou a casa em verdadeiro alvoroço. O encontro, cheio de cumplicidade, risos e boa disposição, despertou a curiosidade dos colegas e até surpreendeu a própria Liliana. A situação acabou por gerar tensão quando Leandro chamou a atenção de Pedro Jorge, levando os dois a discutir. Leandro lançou uma farpa direta: «Andas fácil demais a ir para o restaurante e a meter-te em relações», aumentando o clima de conflito na casa.

Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:

ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!

  • Secret Story
  • Ontem às 19:24
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

Fábio deixa Liliana a chorar desalmadamente: «Dizes que me amas, mas tens de provar»
02:10

Fábio deixa Liliana a chorar desalmadamente: «Dizes que me amas, mas tens de provar»

22:36 Ontem
«Não te comprometes a melhorar»: Fábio assume-se magoado com Liliana... e escapa-lhe uma lágrima
03:47

«Não te comprometes a melhorar»: Fábio assume-se magoado com Liliana... e escapa-lhe uma lágrima

22:34 Ontem
Com ciúmes, Marisa 'usa' Liliana para picar Pedro: «A noiva é requisitada por toda a gente»
01:58

Com ciúmes, Marisa 'usa' Liliana para picar Pedro: «A noiva é requisitada por toda a gente»

22:28 Ontem
Fábio conta a Liliana que pensou pedi-la em namoro: «Mas neste momento, não»
03:46

Fábio conta a Liliana que pensou pedi-la em namoro: «Mas neste momento, não»

22:25 Ontem
O prémio mais ambicionado! Rapazes conquistam recompensa e a casa fica eufórica
00:41

O prémio mais ambicionado! Rapazes conquistam recompensa e a casa fica eufórica

22:09 Ontem
Os 'Excesso' chegam ao Secret Story: Pedro Jorge, Leandro e Fábio conquistam com coreografia hilariante
02:30

Os 'Excesso' chegam ao Secret Story: Pedro Jorge, Leandro e Fábio conquistam com coreografia hilariante

22:08 Ontem
Mais Vídeos

Mais Vistos

Ninguém desconfia que eles são um casal. Pedro assume atração por Marisa e deixa a casa do avesso

Ninguém desconfia que eles são um casal. Pedro assume atração por Marisa e deixa a casa do avesso

Ontem às 19:08
A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

A bonita família de Marisa e Pedro: Todas as imagens da história de amor antes do Secret Story

29 out, 12:25
Liliana conta a Marisa que Pedro Jorge admitiu que se envolveria com ela. Veja a reação da concorrente
03:21

Liliana conta a Marisa que Pedro Jorge admitiu que se envolveria com ela. Veja a reação da concorrente

Ontem às 18:11
Olhos nos olhos e a sós, Pedro Jorge e Marisa trocam juras de amor e acabam a chorar
04:39

Olhos nos olhos e a sós, Pedro Jorge e Marisa trocam juras de amor e acabam a chorar

Ontem às 19:33
Longe dos holofotes, Maria Botelho Moniz mostra a sua nova vida

Longe dos holofotes, Maria Botelho Moniz mostra a sua nova vida

Ontem às 14:43
Ver Mais

Notícias

É só piropos. Zé, ex-noivo de Liliana, posa em tronco nu e leva o público feminino à loucura

É só piropos. Zé, ex-noivo de Liliana, posa em tronco nu e leva o público feminino à loucura

Há 3h e 45min
Ninguém desconfia que eles são um casal. Pedro assume atração por Marisa e deixa a casa do avesso

Ninguém desconfia que eles são um casal. Pedro assume atração por Marisa e deixa a casa do avesso

Ontem às 19:08
Namoro icónico de ex-concorrente chega ao fim e deixa Cláudio Ramos «em choque»

Namoro icónico de ex-concorrente chega ao fim e deixa Cláudio Ramos «em choque»

Ontem às 18:25
Após sair do Secret Story, Vera deixa recado implacável: «Ninguém faz como eu»

Após sair do Secret Story, Vera deixa recado implacável: «Ninguém faz como eu»

Ontem às 18:01
Revelação inédita. Apresentador da TVI recusou convite para entrar num reality show: e o motivo surpreende

Revelação inédita. Apresentador da TVI recusou convite para entrar num reality show: e o motivo surpreende

Ontem às 16:03
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber
01:50

Exclusivo: Quer voltar a falar com Dylan? Vera dá a resposta que todos querem saber

26 out, 23:36
Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças
01:41

Massagens de Pedro deixam Marisa roída ciúmes e desconfianças

26 out, 19:19
Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque
03:35

Pânico total. Liliana descobre casal real e Pedro e Marisa entram em choque

23 out, 18:54
Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»
05:52

Fábio passa-se com Liliana: «Foi o que tu fizeste»

23 out, 17:35
Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa
04:00

Exclusivo: Zé quebra o silêncio — do segredo mais guardado ao estado atual do coração. Veja a entrevista completa

23 out, 16:43
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

É só piropos. Zé, ex-noivo de Liliana, posa em tronco nu e leva o público feminino à loucura

É só piropos. Zé, ex-noivo de Liliana, posa em tronco nu e leva o público feminino à loucura

Há 3h e 45min
Namoro icónico de ex-concorrente chega ao fim e deixa Cláudio Ramos «em choque»

Namoro icónico de ex-concorrente chega ao fim e deixa Cláudio Ramos «em choque»

Ontem às 18:25
Após sair do Secret Story, Vera deixa recado implacável: «Ninguém faz como eu»

Após sair do Secret Story, Vera deixa recado implacável: «Ninguém faz como eu»

Ontem às 18:01
Revelação inédita. Apresentador da TVI recusou convite para entrar num reality show: e o motivo surpreende

Revelação inédita. Apresentador da TVI recusou convite para entrar num reality show: e o motivo surpreende

Ontem às 16:03
Mãe de Inês acaba com as esperanças de Vera e revela tudo sobre os sentimentos da filha

Mãe de Inês acaba com as esperanças de Vera e revela tudo sobre os sentimentos da filha

Ontem às 14:56
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque
03:34

Votações suspensas! Saiba quem foi o primeiro salvo da noite, que deixou todos em choque

26 out, 22:15
Liliana faz as malas e dispara contra Fábio
02:51

Liliana faz as malas e dispara contra Fábio

23 out, 18:25
Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»
05:02

Fábio não gostou que Liliana fosse desabafar com outras pessoas: «Disseste que não ia voltar a acontecer»

23 out, 17:46
Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi
03:37

Novo avião sobrevoa a casa do Secret Story: Saiba para quem foi

17 out, 12:23
Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»
07:25

Vera desfila vestida de noiva e Dylan manda boca: «Para quem se divorciou há pouco tempo...»

17 out, 12:13
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Revelação surpreendente: Zé Lopes foi convidado para ser concorrente de reality show da TVI!

Revelação surpreendente: Zé Lopes foi convidado para ser concorrente de reality show da TVI!

Ontem às 14:39
Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

Após 12 anos de casamento, Ana Barbosa está separada?

28 out, 16:46
Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

Ana Barbosa: "Existem relações que não têm mais espaço na nossa vida!"

27 out, 17:32
Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

Marie chama a atenção em topless: "És mesmo sexy!"

27 out, 17:14
Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

Bruno de Carvalho faz sincera declaração: "Cada vez amo mais"

27 out, 14:51
Ver Mais Outros Sites