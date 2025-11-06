Leandro reage a comportamento de Ana depois de ver imagens: «As santinhas são as piores»

No Especial do Secret Story 9, os concorrentes assistiram a imagens de Ana que muito deram que falar, sobre a festa para a qual deixou alguns colegas de fora. Leandro reagiu às imagens e ao comportamento de Ana depois de ver imagens: «As santinhas são as piores».
Há cinco nomeados em risco de sair já no próximo domingo.
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
BRUNO – 761 20 20 04
INÊS – 761 20 20 10
PEDRO – 761 20 20 18
RAQUEL – 761 20 20 22
