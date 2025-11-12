Já chegámos ao whatsapp!
DESCUBRA AQUI TODAS AS NOVIDADES
Siga-nos!

😎

VÍDEO SEGUINTE
Sobre este vídeo

Leandro recebe convite surpreendente de ex-rival e a Voz atira 'achas para a fogueira'

No Diário do Secret Story 9, O fim do Gangue dos Frescos continua a dar que falar e Inês e Dylan concordam que Leandro tem de se reinventar. Momentos depois, já na presença do Leandro, Dylan comenta que “onde há palha seca basta um fósforo para arder”. Divertida, Ana Cristina pergunta se Leandro quer fazer parte da Ficha Tripla. Já na sala, Pedro pede ao Leandro para ir até ao quarto para que possam falar e Marisa Susana atira que lá vão eles fazer as pazes, dando o mote para a discussão. Bruna ouve o alarido e, em confessionário, constata que o Gangue dos Frescos está em guerra. No quarto rosa, Dylan, Ana e Ana Cristina comentam toda a situação e, para o concorrente, é tudo fingido por parte do Leandro. O que na casa ninguém sabe é que o Leandro cumpre uma missão secreta…

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo. 

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18

Acompanhe tudo o que se passa na casa mais vigiada do País!

  • Secret Story
  • Há 23 min
Últimos vídeos
Últimos vídeos

Vídeos

«Mas estão a picar quem lhes deu a mão!»: Leandro fala do seu grupo nas costas
04:50

«Mas estão a picar quem lhes deu a mão!»: Leandro fala do seu grupo nas costas

19:49
«Tanto ódio que destilava dela...»: No quarto ao lado, concorrentes criticam nova ligação de Bruno e da ex-rival
03:46

«Tanto ódio que destilava dela...»: No quarto ao lado, concorrentes criticam nova ligação de Bruno e da ex-rival

19:49
Última Hora: A casa do Secret Story está a ser invadida e há alguém que é roubado
06:19

Última Hora: A casa do Secret Story está a ser invadida e há alguém que é roubado

19:35
«Incomoda-me a cena do barulho na cama...»: Bruno confessa a Inês e Dylan
01:14

«Incomoda-me a cena do barulho na cama...»: Bruno confessa a Inês e Dylan

19:33
O que existe entre Inês e Dylan é forçado e não existe nada de verdadeiro entre os dois? Quem o diz é...
02:37

O que existe entre Inês e Dylan é forçado e não existe nada de verdadeiro entre os dois? Quem o diz é...

19:02
Nova pista levanta suspeitas sobre traição e segredos antigos
02:28

Nova pista levanta suspeitas sobre traição e segredos antigos

18:59
Mais Vídeos

Mais Vistos

Fábio preocupado após intimidade com Liliana: «Achas que a tua mãe ficou triste?»
03:51

Fábio preocupado após intimidade com Liliana: «Achas que a tua mãe ficou triste?»

Hoje às 13:07
«És uma insegura, não tens nada... vai aprender para a cama»: Pedro leva Liliana ao limite que quase cai ao chão
02:43

«És uma insegura, não tens nada... vai aprender para a cama»: Pedro leva Liliana ao limite que quase cai ao chão

Há 3h e 29min
Alerta: Há uma nova pista de segredo que leva a casa a suspeitar de Pedro
03:15

Alerta: Há uma nova pista de segredo que leva a casa a suspeitar de Pedro

Há 2h e 58min
Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

Um a um. Estes são todos os concorrentes do Secret Story – Casa dos Segredos

14 set, 21:35
Lista atualizada. Todos os segredos que já foram revelados no Secret Story

Lista atualizada. Todos os segredos que já foram revelados no Secret Story

27 out, 10:18
Ver Mais

Notícias

Ex-concorrente vai parar ao hospital após susto de saúde: «A veia rebentou...»

Ex-concorrente vai parar ao hospital após susto de saúde: «A veia rebentou...»

Há 1h e 17min
«Vai ser muito amado»: Bárbara Parada anuncia novidade sobre a família que está a deixar os fãs em êxtase

«Vai ser muito amado»: Bárbara Parada anuncia novidade sobre a família que está a deixar os fãs em êxtase

Há 2h e 9min
Um verdadeiro enigma: A frase misteriosa de Cristina Ferreira que deixa qualquer um a pensar

Um verdadeiro enigma: A frase misteriosa de Cristina Ferreira que deixa qualquer um a pensar

Há 2h e 41min
Liliana e Fábio já ‘foram mais longe’ debaixo dos lençóis? A conversa que confirma tudo

Liliana e Fábio já ‘foram mais longe’ debaixo dos lençóis? A conversa que confirma tudo

Há 3h e 46min
Grisalho e charmoso: Veja como está hoje Alexandre Frota, o galã que marcou a 1.ª Companhia

Grisalho e charmoso: Veja como está hoje Alexandre Frota, o galã que marcou a 1.ª Companhia

Hoje às 16:12
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

Ontem às 22:28
Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado
05:47

Soam os alarmes na casa: Leandro tenta acertar no segredo de Pedro e Marisa, mas acaba errado

9 nov, 23:00
Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno

6 nov, 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

4 nov, 09:48
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Ex-concorrente vai parar ao hospital após susto de saúde: «A veia rebentou...»

Ex-concorrente vai parar ao hospital após susto de saúde: «A veia rebentou...»

Há 1h e 17min
«Vai ser muito amado»: Bárbara Parada anuncia novidade sobre a família que está a deixar os fãs em êxtase

«Vai ser muito amado»: Bárbara Parada anuncia novidade sobre a família que está a deixar os fãs em êxtase

Há 2h e 9min
A família aumentou! Bárbara Parada anuncia novidade que está a derreter os fãs: «Já me roubou o coração»

A família aumentou! Bárbara Parada anuncia novidade que está a derreter os fãs: «Já me roubou o coração»

Há 2h e 20min
Um verdadeiro enigma: A frase misteriosa de Cristina Ferreira que deixa qualquer um a pensar

Um verdadeiro enigma: A frase misteriosa de Cristina Ferreira que deixa qualquer um a pensar

Há 2h e 41min
Grisalho e charmoso: Veja como está hoje Alexandre Frota, o galã que marcou a 1.ª Companhia

Grisalho e charmoso: Veja como está hoje Alexandre Frota, o galã que marcou a 1.ª Companhia

Hoje às 16:12
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

Hoje às 11:22
Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio
04:27

Intriga e surpresa: As reações dos colegas ao quarto secreto entre Ana e Fábio

Hoje às 00:55
Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa
01:13

Às escondidas, Pedro Jorge rouba beijo apaixonado a Marisa

Ontem às 23:43
Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial
04:35

Caos noturno: Veja o que aconteceu entre Leandro e Marisa Susana depois do Especial

Ontem às 23:00
A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única
01:23

A casa 'ferve' quando Fábio diz não achar Ana 'bonita'. Mas não é a única

Ontem às 22:28
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Soraia Moreira regressa a país ao fim de 27 anos: "Estou oficialmente rendida"

Soraia Moreira regressa a país ao fim de 27 anos: "Estou oficialmente rendida"

Há 1h e 45min
Confrontada, Catarina Miranda esclarece decisão que envolve Afonso Leitão: "Nunca é o tempo. É sempre a pessoa"

Confrontada, Catarina Miranda esclarece decisão que envolve Afonso Leitão: "Nunca é o tempo. É sempre a pessoa"

Há 2h e 55min
Nu, Bruno Almeida: "Nunca me vi como bom ou bonito o suficiente para fazer parte desse clube"

Nu, Bruno Almeida: "Nunca me vi como bom ou bonito o suficiente para fazer parte desse clube"

Hoje às 08:56
Alvo de ataques, Bárbara Parada quebra o silêncio: "Qual é o problema?"

Alvo de ataques, Bárbara Parada quebra o silêncio: "Qual é o problema?"

10 nov, 17:52
Jéssica Vieira dá notícia bombástica... que envolve finalista do "Big Brother"!

Jéssica Vieira dá notícia bombástica... que envolve finalista do "Big Brother"!

10 nov, 16:02
Ver Mais Outros Sites