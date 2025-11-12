Leandro recebe convite surpreendente de ex-rival e a Voz atira 'achas para a fogueira'

No Diário do Secret Story 9, O fim do Gangue dos Frescos continua a dar que falar e Inês e Dylan concordam que Leandro tem de se reinventar. Momentos depois, já na presença do Leandro, Dylan comenta que “onde há palha seca basta um fósforo para arder”. Divertida, Ana Cristina pergunta se Leandro quer fazer parte da Ficha Tripla. Já na sala, Pedro pede ao Leandro para ir até ao quarto para que possam falar e Marisa Susana atira que lá vão eles fazer as pazes, dando o mote para a discussão. Bruna ouve o alarido e, em confessionário, constata que o Gangue dos Frescos está em guerra. No quarto rosa, Dylan, Ana e Ana Cristina comentam toda a situação e, para o concorrente, é tudo fingido por parte do Leandro. O que na casa ninguém sabe é que o Leandro cumpre uma missão secreta…

Esta semana há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

VOTE PARA SALVAR:

ANA – 761 20 20 01

ANA CRISTINA – 761 20 20 02

DYLAN – 761 20 20 07

LEANDRO – 761 20 20 12

PEDRO - 761 20 20 18

