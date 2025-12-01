Leandro responde a provocação de Bruna: «Para a próxima...»

No Secret Story 9, os concorrentes tinham acabado de jantar, quando a picardia começou entre Leandro e Bruna. Depois deste ter trocado farpas com Inês durante a refeição, o clima tenso continuou e as acusações à postura de Leandro incendiaram a casa.
Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.
VOTE PARA SALVAR:
BRUNA – 761 20 20 03
LILIANA – 761 20 20 14
MARISA – 761 20 20 16
PEDRO – 761 20 20 18