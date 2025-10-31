Leandro revela amor proibido: «A pessoa tem uma relação...»

No Secret Story 9, a atividade continua e os concorrentes posicionam-se segundo a afirmação “Já vivi um amor proibido”. Destaca-se Leandro que revela que, ao contrário do que acham, apaixona-se facilmente. Bruna atira que isso já aconteceu na casa e Pedro revela que acredita que Leandro achou graça a Inês, arrancando gargalhadas aos colegas. Logo a seguir à atividade, Bruna e Liliana sussurram que acreditam que Leandro sente algo por Pedro. No confessionário, Marisa Susana faz uma nova revelação, acha que Leandro tem um fraquinho por Marisa. Já no quarto, Liliana volta a destacar o nome de Pedro, deixando Leandro e Marisa boquiabertos.
Há seis concorrentes em risco de expulsão no próximo domingo:
ANA – 761 20 20 01
BRUNO – 761 20 20 04
MARIANA – 761 20 20 15
MARISA – 761 20 20 16
MARISA SUSANA – 761 20 20 17
PEDRO – 761 20 20 18
Acompanhe aqui tudo o que se passa na casa ao minuto!