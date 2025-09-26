Leandro revela quem quer ver pelas costas: «Bruno, Sandro e Rui»

No Especial do Secret Story 9, Cristina Ferreira questiona Leandro, depois de o ter ouvido dizer que há colegas na casa que quer ver pelas costas. Para o .concorrente, Bruno, Sandro e Rui podiam sair, que não lhe ia fazer diferênça.

Esta semana, há cinco concorrentes em risco de abandonarem o Secret Story 9. Vote no seu concorrente preferido para salvar:

CARINA – 761 20 20 06

FÁBIO – 761 20 20 08

INÊS – 761 20 20 10

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

