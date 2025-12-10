Já chegámos ao whatsapp!
Leandro sai em defesa de Liliana: «Ela tem várias coisas elogiáveis

No Secret Story 9, a Voz desafiou os concorrentes a elogiar a pessoa com quem menos se identificam na casa e a conclusão é rápida: é difícil para a Marisa, a Inês e o Pedro encontrarem elogios para a Liliana. Leandro sai em defesa da concorrente.

Esta semana, há três concorrentes em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

ANA – 761 20 20 01
INÊS – 761 20 20 10
LILIANA – 761 20 20 14

Veja aqui tudo o que se passa na casa do Secret Story 9

 

  • Secret Story
  • Ontem às 19:26
