Leandro será previsível? Marisa antecipa todos os passos do concorrente

Na sala, a Marisa, o Pedro e a Liliana questionam se o Leandro já foi dormir e a Marisa comenta que o Leandro vai aparecer a perguntar-lhe se ainda não foi dormir. O Leandro faz exatamente aquilo que a Marisa antecipou e é apelidado de previsível pelos colegas. Todos riem quando se apercebem que o Leandro decide fazer uma ceia só para não dar parte fraca.