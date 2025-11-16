Leandro usa um novo poder e elege rival: «Podendo colocá-lo numa situação de risco, claro que opto por ele»

No Secret Story 9, enquanto Marisa Susana foi se sentar na cadeira das trevas, Leandro está no cubo e ganha um novo poder. Este poder volta a ter influência em quem é o próximo concorrente a sentar-se nessa mesma poltrona. Já na sala, Leandro justifica a sua escolha e as picardias acontecem.
Hoje é noite de gala e há cinco concorrentes em risco de abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.
VOTE PARA SALVAR:
ANA – 761 20 20 01
ANA CRISTINA – 761 20 20 02
DYLAN – 761 20 20 07
LEANDRO – 761 20 20 12
PEDRO - 761 20 20 18