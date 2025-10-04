Leandro volta a brilhar e gesto de Marisa Susana dá mais dramatismo à cena

No Secret Story 9, Leandro voltou a brilhar com mais um momento de cantoria. Desta vez, Marisa Susana acrescentou emoção e dramatismo ao espetáculo, vestindo a cauda de um vestido de noiva e dançando com estilo. Um momento que encantou colegas e prometeu arrancar sorrisos ao público.

Seis concorrentes estão em risco de abandonar a casa, já este domingo. Vote para salvar o seu favorito:

FÁBIO – 761 20 20 08

JOANA – 761 20 20 11

LEANDRO – 761 20 20 12

LILIANA – 761 20 20 14

PEDRO – 761 20 20 18

SANDRO – 761 20 20 20

