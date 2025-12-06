Já chegámos ao whatsapp!
Leandro volta a fazer das suas! Concorrentes ignoram mas ele não desiste

No Secret Story 9, a Voz anuncia que a noite de cinema vai começar. Quando os concorrentes vão até ao confessionário recolher pipocas, Leandro volta a fazer das suas.  Recorde-se que, durante o Especial de ontem, os concorrentes foram desafiados a ignorar Leandro durante 24h.

Esta semana, quatro concorrentes estão nomeados e em risco de expulsão. Pode votar na APP oficial do TVI reality ou através das linhas telefónicas.

VOTE PARA SALVAR:

BRUNA  –  761 20 20 03
LILIANA  –  761 20 20 14
MARISA  –  761 20 20 16
PEDRO  –  761 20 20 18

Acompanhe aqui tudo o que se passa no Secret Story 9

  • Secret Story
  • Há 2h e 14min
