Leo aconselha Gonçalo: «Estás muito na defensiva com o João...»

No Secret Story - Casa dos Segredos, depois do confronto entre o Gonçalo e o João, o Leo aconselha o mais novo. O angolano considera que o tema era entre o Diogo e a Renata e o Gonçalo foi buscar temas do passado que envolviam o João. O Gonçalo mostra-se irredutível e revela que vai dizer sempre aquilo que pensa. No alpendre, o João afirma que o assunto não o envolvia, mas o Gonçalo fez questão de o confrontar mais uma vez. Ao mesmo tempo, na pérgula, a Renata continua fragilizada e condena a atitude do Diogo porque depois de a ter deixado mal, está a rir-se como se nada se tivesse passado.