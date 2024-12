Leo critica argumentos de Renata: «Zero com zero atrás de zero... não tinha nada com nada»

No Secret Story - Casa dos Segredos, na continuação da atividade, a Renata considera que podia colocar a Margarida como quem deu o passo maior do que a perna, mas acredita que a concorrente não deu passos maiores porque acreditou que não tinha perna suficiente, quando afinal até tinha. Em relação ao Diogo, a concorrente acredita que este nunca iria assumir o seu jogo por estar ligado a uma religião e preferiu colocar-se numa posição de vítima. O Diogo explica que não está no jogo em representação de uma religião, é um ser humano que erra como os outros e faz as coisas de acordo com a sua consciência, sem desejar mal aos outros. Os dois concorrentes entram novamente em discussão.