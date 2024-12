Leo critica postura de Renata no jogo: «Tem declinado e é fruto da relação»

No Secret Story - Casa dos Segredos, o Leo e a Renata, por serem o melhor jogador e a pior jogadora, conquistaram um momento a sós. O angolano partilha que considera que a Renata é das melhores jogadoras da casa, não concordando que tenha duas aras nem duas personalidades. A Renata admite que se colocou em último lugar, ou seja, onde a maioria quer, apesar de não se considerar a pior jogadora. No confessionário, o Leo constata que a Renata foi sempre a atriz principal, mas desde que está numa relação com o Maycon, é o concorrente que tem sobressaído mais e a nortenha, por outro lado, deixou de ter um jogo individual e entro em declínio.