Leo desapontado: «Nunca vimos o Marcelo como nos últimos dias»

No Secret Story - Casa dos Segredos, na pérgula, o Leo comenta com o Heitor e a Jéssica que o Marcelo mudou de postura no jogo e está a exagerar nas suas reações. Considera que o concorrente se está a insurgir mais, a ser opinativo e a ir contra vários jogadores. O Heitor concorda, acrescentando que desde que o Afonso saiu o Marcelo fez questão de estar mais presente e de dizer aquilo que sente. A Jéssica questiona se isso está errado e o Heitor diz que não, mas constata que há uma diferença no comportamento do Marcelo.