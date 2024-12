Leo em choque por Diogo Alexandre revelar pista do seu segredo

No Secret Story - Casa dos Segredos, no quarto, o Leo comenta com Gonçalo e Diogo que este último anda “um inconsequente”. O angolano lembra que Diogo se queixa que o Heitor não dá pistas, no entanto, ontem chegou à pérgola e disse que pistas eram as do segredo do Leo. Diogo diz que Heitor já lhe deu uma pista e também sabia da pista do Leo. O angolano atira que era escusado e Diogo diz que Heitor o ajuda, garantindo que Heitor nem vai carregar no segredo do Leo. Já o angolano goza diz que se chegar um buzz grátis o Heitor não vai de certeza carregar. Gonçalo junta-se à festa e goza com a situação, atirando que só há 3 segredos e Diogo “está maluco”, acrescentando que ele veio “de Marte”. Leo regressa ao quarto e Gonçalo reforça que Diogo “se abriu” todo à frente do Heitor e continua a dizer que se a Voz chamar o Heitor, ele vai de certeza dizer que não quer carregar no botão. Diogo diz que se o Gonçalo não dá pistas e o Leo não lhe diz mais nada tem de se virar para alguém Leo ri-se e diz que Diogo está “em Narnia”.