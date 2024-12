No Secret Story - Casa dos Segredos, após o Especial da noite, o Leo e a Juliana comentam a infantilidade do Gonçalo durante o direto. A Margarida chora nos braços do namorado pelas imagens que viram do Leo a dizer que quantos menos tiver para proteger mais alvos são. Também a Rita se emociona por a Cristina Ferreira ter perguntado se sentia inveja da Jéssica.