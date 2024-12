Leo vira costas a João Ricardo: «Cão que ladra, não morde»

No Secret Stroy, é a vez de o Leo ficar a sós com o João, que atira que o angolano consegue persuadir todos os seus discípulos. Como não obtém resposta, o João abandona a pérgula e o Leo começa a falar com os seus botões. Sentindo-se provocado, o João recua e os dois voltam a entrar em picardia. É a vez do Leo virar costas ao João, enquanto se ri de forma maléfica e afirma que se vai afastar do «cão que ladra, mas não morde»