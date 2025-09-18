Lídia afasta Bruno Miguel após convite «desconfortável» e este acaba lavado em lágrimas

No Secret Story 9, Bruno Miguel decide conversar com Lídia e partilha que Raquel o acusou de estar a forçar uma relação com a concorrente. Questiona se Lídia quer que se afaste e a concorrente assume que é estranho ele sugerir que durmam juntos. A conversa acaba em lágrimas. Veja tudo.
Na primeira semana do Secret Story - Casa dos Segredos 9, há quatro concorrentes em risco de abandonar a casa.
