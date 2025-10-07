Lídia deixa tudo em pratos limpos: «Na discussão disseste-me uma coisa...»

No Secret Story 9, Raquel decidiu convidar Vera, Liliana e Lídia para um almoço especial. Neste momento, Lídia confessou ter-se sentido desconfiada pelo convite, aproveitando para ter uma conversa franca sobre a postura de Raquel para consigo, na casa.
